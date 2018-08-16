Бій Усик - Джошуа може відбутися вже в наступному році

Українцеві належить провести кілька поєдинків, перш ніж він зможе претендувати на бій з Джошуа.

Промоутер українського боксера Олександра Усика розповів, які плани у його клієнта в суперважкій вазі, і коли варто очікувати бій проти Джошуа.

“Усик перейде в суперважку вагу відразу ж після бою з Тоні Беллью. Там йому ще необхідно зробити собі ім'я, тож чекають поєдинки з кимось з розряду Ділліана Уайта або Джозефа Паркера.

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Багато в чому, ім'я наступного суперника буде залежати від поєдинку з Беллью. Якщо Олександру вдасться здобути впевнену і видовищну перемогу, то цілком можливо, що деякі бійці не захочуть виходити з ним на ринг, щоб не нашкодити своїй репутації.

У будь-якому випадку, на Усика чекають великі поєдинки, які приведуть його до бою з Джошуа. Якщо все складеться вдало, то ми побачимо їх на рингу вже в наступному році",- наводить слова Красюка Sport.ua.

Нагадаємо, також промоутер Усика розповів, коли відбудеться бій Усика проти Беллью.