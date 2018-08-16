Президент WBC повідомив дату чемпіонського бою українця Гвоздика

Поєдинок повинен відбутися 1 грудня.

За словами президента Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулеймана, поєдинок між повноцінним і «тимчасовим» чемпіоном організації в напівважкій вазі, канадцем Адонісом Стівенсоном і українцем Олександром Гвоздиком , відбудеться 1 грудня.

Бій відбудеться в Монреалі (Канада), повідомляє vRINGe.com.

Гвоздик завоював тимчасовий титул у березні 2018 року, перебоксувавши в Нью-Йорку (США) французького середняка Мехді Амара.

У свою чергу, Стівенсон останню захист повноцінного титулу провів у травні в Торонто (Канада) проти шведа Баду Джека. Підсумковий рахунок — нічия рішенням більшості суддів.