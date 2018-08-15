Ломаченко похвалився у соцмережах, як полює на качок (відео)

17:08, 15 серпня 2018
Бокс
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Василь Ломаченко / Instagram

Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко відомий своєю любов'ю до полювання – українець традиційно в серпні відкриває сезон полювання на качок.

Ломаченко опублікував у своєму Instagram відео полювання на качок, супроводивши цей пост наступній записом: "Сезон полювання відкрито".

Сезон полювання відкрито🦆🦆🦆 @lomachenkovasiliy

Допис, поширений 🇺🇦LomUs Official🇺🇦 (@lomus_17)

Нагадаємо, свій наступний поєдинок Василь Ломаченко проведе 1 грудня. Його суперником стане переможець пари Бельтран-Педраса.

Як повідомляв УНІАН, днями Ломаченко отримав статус суперчемпіона світу за версією WBA.

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Теги: #полювання#Василь Ломаченко