Ломаченко похвалився у соцмережах, як полює на качок (відео)

Відомий боксер відкрив сезон полювання на пернатих.

Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко відомий своєю любов'ю до полювання – українець традиційно в серпні відкриває сезон полювання на качок.

Ломаченко опублікував у своєму Instagram відео полювання на качок, супроводивши цей пост наступній записом: "Сезон полювання відкрито".

Нагадаємо, свій наступний поєдинок Василь Ломаченко проведе 1 грудня. Його суперником стане переможець пари Бельтран-Педраса.

Як повідомляв УНІАН, днями Ломаченко отримав статус суперчемпіона світу за версією WBA.