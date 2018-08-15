Ломаченко похвалився у соцмережах, як полює на качок (відео)
17:08, 15 серпня 2018Бокс
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Відомий боксер відкрив сезон полювання на пернатих.
Василь Ломаченко / Instagram
Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко відомий своєю любов'ю до полювання – українець традиційно в серпні відкриває сезон полювання на качок.
Ломаченко опублікував у своєму Instagram відео полювання на качок, супроводивши цей пост наступній записом: "Сезон полювання відкрито".
Нагадаємо, свій наступний поєдинок Василь Ломаченко проведе 1 грудня. Його суперником стане переможець пари Бельтран-Педраса.
Як повідомляв УНІАН, днями Ломаченко отримав статус суперчемпіона світу за версією WBA.
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