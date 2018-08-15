Дерев'янченко проведе чемпіонський бій за титул IBF 27 жовтня в Нью-Йорку

Бій у середній вазі пройде на знаменитій арені Медісон Сквер Гарден.

Сергій Дерев'янченко і Брендон Джейкобс дуже близькі до укладення угоди з приводу бою за вакантний пояс чемпіона світу в середній вазі за версією IBF, повідомляє SportArena з посиланням на видання Boxing Scene.

Бій буде транслюватися в США по каналу HBO.

За інформацією видання, бій відбудеться 27 жовтня в Нью-Йорку на легендарній арені Медісон Сквер Гарден. Цю дату спочатку воліли команди обох боксерів, але ще 2 тижні тому поєдинок могли перенести на 10 листопада.

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Титул за версією IBF став вакантним після того, як Геннадій Головкін з Казахстану відмовився від його захисту проти обов'язкового претендента українця Сергія Дерев'янченка.

Джейкобс знаходиться в рейтингу цієї організації на третьому місці, але саме він вийде проти першого в рейтингу Дерев'янченко, так як друга позиція IBF вакантна.