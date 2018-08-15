Наступний бій чемпіона світу з боксу Ломаченка відбудеться 1 грудня в Лос-Анджелесі

Василь Ломаченко повернеться у ринг в перший день зими.

Промоутер українського чемпіона Боб Арум розповів, коли і де пройде наступний поєдинок Василя.

«Він відбудеться 1 грудня. Місцем проведення, швидше за все, буде арена Форум в Лос-Анджелесі», — цитує Арума SportArena з посиланням на видання Boxing Scene.

Український чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко в даний момент проходить відновлення після операції на плечі, яке він травмував в переможному бою проти Хорхе Лінареса.

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Через травму українця зірвався його об'єднавчий бій проти Рея Бельтрана, який був запланований на 25 серпня. Замість цього Бельтрану доведеться битися з Хосе Педрасой, а вже переможець цього бою зустрінеться з Ломаченком.

Бій за звання чемпіона WBO дозволить Ломаченко зібрати два чемпіонські титули в легкій вазі і відкриє шлях до мегапоединку проти Майки Гарсії за чотири чемпіонські пояси і титул абсолютного чемпіона світу.