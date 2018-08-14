Бій Усик-Белл можуть перенести з нинішньої осені на весну наступного року

13:22, 14 серпня 2018
Бокс
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Усик може провести бій з Белл у березні / BoxingScene

Промоутер британського боксера Тоні Беллью Едді Хірн заявив, що бій з Усиком може відбутися навесні, а не восени, як передбачалося раніше. Про це повідомив Isport з посиланням на повідомлення журналіста Talksport в Twitter.

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"Едді Хірн заявив, що ідеальною датою для бою Усик - Беллью буде 16 березня. Тому що Беллью проведе в листопаді-грудні спаринг, в якому вірогідним його суперником стане Стів Каннінгем", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Стів Каннінгем висловив бажання завершити кар'єру в жовтні 2017 року.

Раніше повідомлялося, що промоутери Олександра Усика і Тоні Беллью вже провели особисту зустріч.

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Теги: #Усик абсолютний чемпіон світу#Усик наступний бій