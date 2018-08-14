Бій Усик-Белл можуть перенести з нинішньої осені на весну наступного року
13:22, 14 серпня 2018Бокс
93 0
Ідеальною датою для Тоні Беллью буде 16 березня.
Усик може провести бій з Белл у березні / BoxingScene
Бій абсолютного чемпіона світу у важкій вазі українця Олександра Усика проти британця Тоні Беллью може не відбутися восени.
Промоутер британського боксера Тоні Беллью Едді Хірн заявив, що бій з Усиком може відбутися навесні, а не восени, як передбачалося раніше. Про це повідомив Isport з посиланням на повідомлення журналіста Talksport в Twitter.
Читайте такожПромоутер назвавши точну дату поєдинку Усик - Білизні
"Едді Хірн заявив, що ідеальною датою для бою Усик - Беллью буде 16 березня. Тому що Беллью проведе в листопаді-грудні спаринг, в якому вірогідним його суперником стане Стів Каннінгем", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що Стів Каннінгем висловив бажання завершити кар'єру в жовтні 2017 року.
Раніше повідомлялося, що промоутери Олександра Усика і Тоні Беллью вже провели особисту зустріч.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter