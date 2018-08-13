Ломаченко отримав статус суперчемпіона WBA

10:51, 13 серпня 2018
Бокс
133 0
Василь Ломаченко / boxingscene.com

Титул суперчемпіона дозволить українцю претендувати на бій з чемпіоном за версією WBA в будь-якій ваговій категорії.

Читайте такожЛомаченко визнаний кращим боксером світу незалежно від вагової категорії

За інформацією Ring Polska, WBA вирішила розіграти пояс звичайного чемпіона організації між Хорхе Лінаресом і Даудом Йорданом, які незабаром мають розпочати переговори.

Нагадаємо, статус суперчемпіона за версією WBО раніше отримав Олександр Усик.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів світу за версією BWAA.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Василь Ломаченко