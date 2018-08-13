Ломаченко отримав статус суперчемпіона WBA

Василь Ломаченко має право претендувати на бій з чемпіоном WBA в будь-якій ваговій категорії.

Український боксер Василь Ломаченко отримав статус суперчемпіона WBA. Титул суперчемпіона дозволить українцю претендувати на бій з чемпіоном за версією WBA в будь-якій ваговій категорії. Читайте такожЛомаченко визнаний кращим боксером світу незалежно від вагової категорії За інформацією Ring Polska, WBA вирішила розіграти пояс звичайного чемпіона організації між Хорхе Лінаресом і Даудом Йорданом, які незабаром мають розпочати переговори. Нагадаємо, статус суперчемпіона за версією WBО раніше отримав Олександр Усик. Раніше повідомлялося, що Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів світу за версією BWAA.

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