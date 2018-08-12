Мер буде битися: названа дата виставкового бою Віталія Кличка і Леннокса Льюїса

"Сіквел" знаменитого протистояння Кличка-старшого і Леннокса Льюїса може відбутися 2 жовтня в Києві.

Виставковий бій-реванш між екс-чемпіонами світу в суперважкій вазі Віталієм Кличком та Ленноксом Льюісом може пройти в рамках вечора боксу в київському Палаці спорту 2 жовтня.

Про це повідомила віце-президент Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова в ефірі "Радіо НВ".

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«Обидва бійці зійдуться у ринзі. Леннокс Льюїс участь у конгресі підтвердив, зараз ми узгоджуємо всі нюанси по цьому поєдинку, тому або в рамках вечора боксу 2 жовтня в Палаці спорту, або ж на іншому майданчику, але ці дві легенди в Києві в рингу будуть стояти один навпроти одного. Зараз з'ясовуємо в обох, хто в якій формі, для того, щоб визначити кількість раундів в цьому бою», – сказала Шатернікова.

Днями в ЗМІ з'являлися чутки про зрив виставкового бою.

Віталій Кличко носить титул вічного чемпіона WBC, а Леннокс Льюїс є екс-абсолютним чемпіоном світу.

Попередній бій між Кличком-старшим і Льюїсом відбувся 21 червня 2003 року. Тоді поєдинок був зупинений через розсічення в українського боксера, який на момент зупинки лідирував за очками. Льюїс обіцяв матч-реванш, однак незабаром після бою завершив кар'єру. Кличко продовжував виступи до 2012 року, а в даний час є мером Києва.