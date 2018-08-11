Ломаченко визнаний кращим боксером світу незалежно від вагової категорії

21:54, 11 серпня 2018
Бокс
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Ломаченко визнаний найкращим боксером за версією ESPN / boxingscene.com

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Українець продовжує утримувати пальму першості у списку топових боксерів планети незалежно від вагової категорії, передає prosport.tsn.ua.

Ще один представник України Олександр Усик також є у топ-10 списку. Зараз абсолютний чемпіон у важкій вазі посідає восьму позицію.

Окрім того, Усик та Ломаченко стали найкращими у своїх дивізіонах за версією World Boxing News (WBN).

Також визнання отримав ще один українець - Артем Далакян. Він лідирує у найлегшій вазі. 

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Теги: #рейтинг#Василь Ломаченко