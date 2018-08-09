Ломаченко проявив вправні навички у синхронних стрибках у воду (відео)

Український боксер продовжує відпочинок в Одеській області.

Чемпіон світу з боксу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко показав уболівальникам в Instagram, що він вправний не тільки в рингу, а й у воді.

Як виявилося, Ломаченко відмінно володіє технікою синхронних стрибків у воду. Ще й робить це без рук. Зазначимо, що компанію Ломаченку склав абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко відновлюється після операції на плечі.

Нещодавно стала відома дата наступного поєдинку українського боксера - 1 грудня.