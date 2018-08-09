Ломаченко проявив вправні навички у синхронних стрибках у воду (відео)
13:58, 09 серпня 2018Бокс
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Український боксер продовжує відпочинок в Одеській області.
Василь Ломаченко / boxingscene.com
Чемпіон світу з боксу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко показав уболівальникам в Instagram, що він вправний не тільки в рингу, а й у воді.
Як виявилося, Ломаченко відмінно володіє технікою синхронних стрибків у воду. Ще й робить це без рук. Зазначимо, що компанію Ломаченку склав абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик.
Нагадаємо, що Василь Ломаченко відновлюється після операції на плечі.
Нещодавно стала відома дата наступного поєдинку українського боксера - 1 грудня.
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