Ломаченко очолює рейтинг кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії

Олександр Усик вперше потрапив у 10-ку кращих.

Чемпіон світу з боксу за версією WBA в легкій вазі українець Василь Ломаченко продовжує лідирувати в рейтингу кращих боксерів незалежно від вагової категорії за версією Асоціації журналістів Америки, які пишуть про бокс (BWAA).

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Даний рейтинг оновлюється раз на два місяці, українець посідає перше місце утретє поспіль.

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик вперше увійшов до 10-ки кращих і розташувався на 8-й сходинці рейтингу BWAA, повідомляє офіційний сайт цієї організації.

Рейтинг BWAA:

1. Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) – 216 очок, легка вага

2. Теренс Кроуфорд (33-0, 24 КО) – 213 очок, перша напівсередня вага

3. Геннадій Головкін (38-0-1, 34 КО) – 181 очок, середня вага

4. Майкі Гарсія (39-0, 30 КО) – 160 очок, легка вага

5. Еррол Спенс (24-0, 21 КО) – 131 очко, напівсередня вага

6. Наоя Іноуе (16-0, 14 КО) – 106 очок, другий найлегша вага

7. Срісакет Сор Рунгвісаі (46-4-1, 41 КО) – 105 очок, другий найлегша вага

8. Олександр Усик (15-0, 10 КО) – 98 очок, важка вага

9. Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) – 87 очок, середня вага

10. Ентоні Джошуа (21-0, 20 КО) – 70 очок, суперважка вага

Зазначимо, що рейтинг залишили Сергій Ковальов і Кіт Турман, замість яких у топ-10 піднялися Усик і Ентоні Джошуа.

Як повідомляв УНІАН, стала відома точна дата наступного бою Василя Ломаченка.