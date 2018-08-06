Легенда боксу Менні Пакьяо приїде в Київ для участі в Конгресі WBC
Філіппінський боксер, чемпіон світу WBA в напівсередній вазі Менні Пакьяо підтвердив, що приїде в Київ на 56-й Конгрес World Boxing Council.
Інформацію повідомив президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман, інформує Luckypunch.net.
Конгрес відбудеться в столиці України з 30 вересня по 5 жовтня.
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Філіппінець Пакьяо є єдиним в історії чемпіоном світу у восьми вагових категоріях. На конгресі він приєднається до інших легендарних і знаменитих боксерів, в числі яких будуть Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд, Віталій Кличко, Олександр Усик і Тоні Беллью.
Ініціатором проведення конгресу у столиці України став вічний чемпіон WBC в суперважкій вазі і мер Києва Віталій Кличко. В Україну прилетять близько 700 учасників конгресу з 160 країн світу.
Також нагадаємо, що Менні Пакьяо є одним з можливих суперників Василя Ломаченка.