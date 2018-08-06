Легенда боксу Менні Пакьяо приїде в Київ для участі в Конгресі WBC

16:40, 06 серпня 2018
Бокс
175 0
Менні Пакьяо приїде в Київ на 56-й Конгрес WBC / xsport.ua

Інформацію повідомив президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман, інформує Luckypunch.net.

Конгрес відбудеться в столиці України з 30 вересня по 5 жовтня.

Читайте такожХоліфілд підтвердив свою участь у конгресі WBC в Києві

Філіппінець Пакьяо є єдиним в історії чемпіоном світу у восьми вагових категоріях. На конгресі він приєднається до інших легендарних і знаменитих боксерів, в числі яких будуть Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд, Віталій Кличко, Олександр Усик і Тоні Беллью.

Ініціатором проведення конгресу у столиці України став вічний чемпіон WBC в суперважкій вазі і мер Києва Віталій Кличко. В Україну прилетять близько 700 учасників конгресу з 160 країн світу.

Також нагадаємо, що Менні Пакьяо є одним з можливих суперників Василя Ломаченка.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Менні Пакьяо