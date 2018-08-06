Промоутер назвав точну дату поєдинку Усик - Белью

Промоутер Едді Хірн, який представляє інтереси британця Белью, заявив, що бій відбудеться 10 листопада.

Стала відома дата проведення поєдинку Олександра Усика проти Тоні Белью.

Промоутер Едді Хірн, який представляє інтереси британця Белью, заявив, що бій відбудеться 10 листопада. Про це повідомляє IFL TV.

В цей же день свій бій проведе інший український боксер Сергій Дерев'янченко, який зійдеться з американцем Деніелем Джейкобсом за вакантний титул IBF в середній вазі.

Як повідомляв УНІАН, Олександр Усик здобув звання найкращого боксера липня за версією WBA.