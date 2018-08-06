Промоутер назвав точну дату поєдинку Усик - Белью

11:16, 06 серпня 2018
Бокс
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Усик готовий їхати до Великобританії заради бою з Белью / BoxingScene

Промоутер Едді Хірн, який представляє інтереси британця Белью, заявив, що бій відбудеться 10 листопада. Про це повідомляє IFL TV.

В цей же день свій бій проведе інший український боксер Сергій Дерев'янченко, який зійдеться з американцем Деніелем Джейкобсом за вакантний титул IBF в середній вазі.

Як повідомляв УНІАН, Олександр Усик здобув звання найкращого боксера липня за версією WBA.

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Теги: #бій Усик - Белью