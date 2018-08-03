Усик визнаний найкращим боксером липня за версією WBA

Олександр Усик здобув ще одну нагороду в світовому боксі.

World Boxing Association назвала найкращого боксера світу за підсумками липня незалежно від вагової категорії. Нагорода дісталася абсолютному чемпіонові в першій важкій вазі Олександру Усику, повідомляє Трибуна. Нагадаємо, в липні українець переміг Мурата Гассієва у фіналі WBSS. Усик виграв рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі. У даний момент Усик є володарем чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO, WBC і IBF.

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