Усик визнаний найкращим боксером липня за версією WBA

12:13, 03 серпня 2018
Бокс
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Усик став облададтелем ще однієї нагороди в світі боксу / УНІАН

Нагорода дісталася абсолютному чемпіонові в першій важкій вазі Олександру Усику, повідомляє Трибуна.

Нагадаємо, в липні українець переміг Мурата Гассієва у фіналі WBSS.

Усик виграв рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі. У даний момент Усик є володарем чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO, WBC і IBF.

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Теги: #WBA бокс#Усик абсолютний чемпіон світу