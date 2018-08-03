Бій Дерев'янченко-Джейкобс за титул IBF в середній вазі відбудеться 10 листопада

Місце проведення поєдинку поки ще під питанням.

Поєдинок за вакантний титул IBF в середній вазі між українцем Сергієм Дерев'янченко і американцем Деніелом Джейкобсом пройде 10 листопада

Про це повідомляє AllBoxing з посиланням на ESPN і НВО, який буде транслювати цей бій.

Цю ж саму дату промоутери боксерів назвали і IBF, яка призначила цей поєдинок.

32-річний Сергій Дерев'янченко у даний момент займає перше місце в рейтингу IBF, а Джейкобс знаходиться на третій позиції. Українець виграв всі 12 боїв у своїй кар'єрі, 10 з яких закінчилися нокаутом.

Американець має набагато більший досвід на професійному рингу, провівши вже 36 поєдинків (34 перемоги і 2 поразки), маючи на своєму рахунку 29 нокаутів.