Усик прочитав власний вірш про Україну (відео)

Вірш українською мовою Усик написав у січні 2018 року напередодні бою з Брієдісом.

Український боксер, абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі Олександр Усик прочитав власний вірш українською мовою, присвячений Україні.

Про це повідомляє Sport.ua.

"Я написал цей вірш 2 січня цього року, в 1 годину 27 хвилин, незадовго до бою з Брієдісом", - відзначив Усик.

Україна, моя Україна.

Моя сильна, моя Батьківщина.

Ти для мене, як матір для сина -

Сама рідна й на віки одна.

Ти козацького роду країна,

Богом ти на небі любима,

Батьківщина ти сильна моя

Тіло ми за тебе положим,

А душею ми з Богом завжди.

Ми за тебе рідненьку попросим

Всіх святих тебе зберегти,

І безкрайні поля без обмежень,

І вродливі ліса та поля,

Й карпатські гори високі,

І смереки стрункі, як струна.

Все в нас є: для життя та для свята,

В нас країна єдина на всіх.

Так помолимось браття ми Богу,

Щоб зберіг нас у єдності всіх.

Як повідомляв УНІАН, Олександр Усик заявив, що йому не потрібні звання героя і зірки, оскільки він і так є героєм для свого народу.