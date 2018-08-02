Бій Усик—Джошуа може бути не титульним, не за чемпіонські пояси

12:41, 02 серпня 2018
Бокс
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Усик може втратити шанс на титульні бої в суперважкій вазі / УНІАН

Причина полягає в тому, що в найближчому бою проти росіянина Олександра Повєткіна британець буде захищати титул суперчемпіона WBO, повідомляє SportArena з посиланням на Talksport.

Якщо титульний захист виявиться успішним, то Джошуа має право відмовлятися від проведення подальших титульних боїв протягом півтора років.

В такому випадку, Усику доведеться чекати 2020 року для того, щоб провести титульний поєдинок проти британця. Втім, Джошуа може сам погодитися на те, щоб бій проти українця був за чемпіонські пояси.

Поєдинок Джошуа з Повєткіним відбудеться 22 вересня. На кону стоятимуть титули WBA, WBO, IBF і IBO у важкій вазі.

Раніше повідомлялося, що перед переходом в суперважку вагу Усик проведе поєдинок проти британця Тоні Беллью.

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Теги: #Джошуа наступний бій#Усик абсолютний чемпіон світу