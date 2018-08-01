Усик: мені не потрібні зірки і регалії, я і так є героєм для свого народу

Український боксер став першим українським боксером, який отримав титул абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі, перемігши одноголосним рішенням суддів російського боксера Мурата Гассієва.

Український боксер, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик заявляє, що йому не потрібні звання героя і зірки, оскільки він і так є героєм для свого народу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

«Не треба абсолютно нічого мені давати тому що я нічого у вас не прошу. Я прошу вас просто не заважати мені йти тим шляхом, яким мене веде Всевишній. Не заважайте. Це найкраща підтримка, яку ви можете зробити для мене. Герой. Не потрібні мені ніякі зірки! Для свого народу, для певної кількості людей моєї країни я і так є героєм! Мені не потрібні для цього зірки, мені не потрібні для цього регалії якісь тому що це не те. Тому, що коли ти йдеш і люди кажуть: ми за тебе молимося, переживаємо, стоїмо на колінах і до 3-х годин скільки бій тривав, ми мовчали, переживали і дивилися телевізор – ось це визнання, а не зірки, які ви там роздаєте кому попало», - заявив Усик.

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Як відомо, 22 липня Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг), об'єднавши всі чотири пояси - WBC, WBO, WBA і IBF. Він також став володарем трофею імені Мухаммеда Алі і першим в історії переможцем турніру Всесвітньої боксерської суперсерії (World Boxing Super Series).

Як повідомляв УНІАН, після перемоги українського боксера, президент України Петро Порошенко привітав Олександра Усика з перемогою у фінальній суперсерії з боксу у важкій вазі і завоюванням титулу абсолютного чемпіона світу.

«Ні секунди не сумнівався, що Саша переможе! Український гімн, який пролунав сьогодні в Москві на весь світ, - це символ нашої боротьби, наближення нашої перемоги. Україна пишається тобою!», - написав глава держави на своїй сторінці в Facebook.

У свою чергу, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що запропонує президентові Порошенко присвоїти Усику звання Героя України. Про це він повідомив у Facebook.

«Історична перемога нашого Олександра Усика! В черговий раз доводить - сильніше українців в світі нікого немає! Запропоную президенту призначити Олександру звання Героя України! Слава Україні! Слава нашому Герою!", - зазначив прем'єр.