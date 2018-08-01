Промоутер Усика: бій з Беллью відбудеться восени
16:39, 01 серпня 2018Бокс
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Олександр Красюк офіційно оголосив про проведення наступного бою українського абсолютного чемпіона світу.
Усик готовий їхати до Великобританії заради бою з Белл / BoxingScene
Промоутер абсолютного чемпіона світу з боксу в першій важкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк заявив про те, що бій з британцем Тоні Беллью відбудеться найближчим часом.
"Швидше за все, бій відбудеться восени", - зазначив Красюк на прес-конференції в Києві.
Раніше, менеджери британського боксера також заявляли про досягнення домовленості на проведення поєдинку. Бій відбудеться у Великобританії, відзначали представники Беллью.
Прес-конференцію в Києві в ці хвилини спільно проводять Олександр Усик і Олександр Красюк.
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