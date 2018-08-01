Володимир Кличко: якщо повернуся на ринг, то просто заради благодійності

У професійний бокс українець повертатися наміру не має.

Колишній чемпіон світу з боксу українець Володимир Кличко не виходив у ринг з квітня минулого року, коли поступився в титульному бою Ентоні Джошуа, але нещодавно стало відомо про повернення українського боксера.

Разом з тим, Кличко не має наміру брати реванш у Джошуа, а допоможе йому в підготовці до поєдинку проти росіянина Олександра Повєткіна.

В ринг боксер має намір повертатися тільки заради благодійності.

«У мене все ще є. Тренуюся щодня, тому що це моя звичка. Це частина мого ставлення, яке я не відкладав трохи менше року після того, як пішов зі спорту», — цитує слова Володимира Кличка SportArena з посиланням на T-online.de.

«Кожні два тижні я проводжу спаринг, боксую шість раундів, а потім заспокоююсь. Тому я кажу: «Якщо повернуся на ринг, то просто для благодійності».

Раніше українець зізнався, що досі не розуміє причин поразки у своєму останньому бою на профі-рингу - від Ентоні Джошуа.