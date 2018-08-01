Стала відома точна дата наступного бою Ломаченка

Менеджер боксера Егіс Клімас також повідомив про процес відновлення Ломаченка після операції.

Менеджер чемпіона світу з боксу в легкій вазі WBA Василя Ломаченка, Егіс Клімас заявив, що українець проведе наступний бій 1 грудня.

"Відновлення йде добре. Ми провели разом 3-4 дні в Москві - Ломаченко прилетів підтримати свого друга Олександра Усика у вирішальному поєдинку Суперсерії проти росіянина Мурата Гассієва.

Читайте такожЛегендарний "Залізний Арні" відвідав Ломаченка у лікарні і привітав з "великою перемогою" (відео)

Ломаченко працює з фізіотерапевтом. Все йде за графіком. Лікар каже, що операція пройшла без ускладнень, він радий ходом відновлення. Незабаром Василю належить ще один візит до лікарів.

Плани на майбутнє? Я буквально тільки що спілкувався з Top Rank, говорив з її головою Бобом Арумом. Плани такі: 25 серпня Бельтран проведе бій з пуерторіканцем Хосе Педрасою, а Ломаченко зустрічається з переможцем протистояння. Бій Ломаченко з переможцем бою Бельтран-Педраса відбудеться 1 грудня", - цитує Клімаса ESPN.

Раніше сам Ломаченко заявив, що його наступний бій має бути проти переможця пари Бельтран-Педраса, а на 2019 рік можливий його поєдинок з Менні Пакьяо.