Усик відвідав свого першого тренера у сімферопольській ДЮСШ
13:19, 31 липня 2018Бокс
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Сергій Лапін підтримував українця у поєдинку з Гассієвим.
Олександр Усик відвідав свого першого тренера Сергія Лапіна / luckypunch.net
Абсолютний чемпіон світу з боксу в першій важкій вазі українець Олександр Усик відвідав сімферопольську ДЮСШ, де відвідав свого першого тренера Сергія Лапіна.
Усик разом з сином тренера сфотографувався на фоні стенду, присвяченого українському чемпіонові.
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Український боксер після перемоги над Муратом Гассієвим знаходиться на відпочинку і разом зі своїм другом - сином свого першого тренера Сергієм Лапіним-молодшим - побував у ДЮСШ в Сімферополі, де його наставник виховує нове покоління спортсменів.
Відзначимо, що Сергій Лапін підтримував Усика в Москві на поєдинку українця проти Мурата Гассієва.
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