Усик відвідав свого першого тренера у сімферопольській ДЮСШ

Сергій Лапін підтримував українця у поєдинку з Гассієвим.

Абсолютний чемпіон світу з боксу в першій важкій вазі українець Олександр Усик відвідав сімферопольську ДЮСШ, де відвідав свого першого тренера Сергія Лапіна.

Усик разом з сином тренера сфотографувався на фоні стенду, присвяченого українському чемпіонові.

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Український боксер після перемоги над Муратом Гассієвим знаходиться на відпочинку і разом зі своїм другом - сином свого першого тренера Сергієм Лапіним-молодшим - побував у ДЮСШ в Сімферополі, де його наставник виховує нове покоління спортсменів.

Відзначимо, що Сергій Лапін підтримував Усика в Москві на поєдинку українця проти Мурата Гассієва.