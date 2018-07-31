Усик відвідав свого першого тренера у сімферопольській ДЮСШ

13:19, 31 липня 2018
Бокс
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Олександр Усик відвідав свого першого тренера Сергія Лапіна / luckypunch.net

Абсолютний чемпіон світу з боксу в першій важкій вазі українець Олександр Усик відвідав сімферопольську ДЮСШ, де відвідав свого першого тренера Сергія Лапіна.

Усик разом з сином тренера сфотографувався на фоні стенду, присвяченого українському чемпіонові.

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Український боксер після перемоги над Муратом Гассієвим знаходиться на відпочинку і разом зі своїм другом - сином свого першого тренера Сергієм Лапіним-молодшим - побував у ДЮСШ в Сімферополі, де його наставник виховує нове покоління спортсменів.

Відзначимо, що Сергій Лапін підтримував Усика в Москві на поєдинку українця проти Мурата Гассієва.

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Теги: #Олександр Усик