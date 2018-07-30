Поєдинок Усик - Белью пройде у важкій вазі - промоутер

Бій українця і британця може відбутися наприкінці року.

Промоутер абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика Олександр Красюк зазначив, що поєдинок проти Тоні Белью, найімовірніше, пройде у важкій вазі.

Слова Красюка передає Sky Sports:

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«Я б хотів, щоб Усик дебютував в суперважкій вазі, але він беззаперечний чемпіон у важкій і тому, швидше за все, бій відбудеться саме в цій вазі. Ми спілкуємося з Едді Хірном (промоутером Белью. — УНІАН) щодо умов. У нас одна мета — давати любителям боксу найбільш очікувані бої. Впевнений, що бій Усик — Белью серед таких. Скоро ми зустрінемося і узгодимо все, щоб цей поєдинок відбувся.

Усик хоче цей бій. Я дуже поважаю Тоні. Він рішучий і сміливий боксер, який довів свої навички в останніх двох боях. Белью — почесний чемпіон WBC, Усик — діючий. Цей бій повинен відбутися», - додав Красюк.

Нагадаємо, поєдинок українця Усика і британця Белью може відбутися в листопаді цього року.