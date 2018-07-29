Бій Усик - Джошуа може відбутися в квітні 2019 року

Промоутер британського чемпіона світу в суперважкому дивізіоні Едді Хірн назвав приблизну дату проведення бою Ентоні Джошуа проти українця Олександра Усика.

Промоутер чемпіона світу з боксу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO у суперважкій вазі Ентоні Джошуа Едді Хірн назвав приблизну дату проведення можливого бою проти абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика.

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«Складається враження, що з Джошуа всі хочуть боксувати, в тому числі і Усик. Він планує провести бій з Джошуа, а ми думаємо, як йому допомогти з цим. Українцю доведеться спочатку пройти Тоні Белью. У команді Олександра розуміють, що є й інші претенденти на бій з Джошуа. Вони готові провести кілька великих боїв у важкій вазі.

Бій Усик – Джошуа може відбутися в квітні. Джошуа і сам хоче битися з Усиком, він хоче випробувати себе на тлі когось блискучого. І він вважає таким Усика», – сказав Хірн.

Нагадаємо, 21 липня українець Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, після чого заявив про бажання перейти в суперважкий дивізіон.