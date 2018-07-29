Кличко буде спаринг-партнером Джошуа перед боєм з Повєткіним

Володимир Кличко допоможе Ентоні Джошуа підготуватися до бою з росіянином.

Екс-чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі українець Володимир Кличко допоможе володареві поясів WBO, WBA, IBF і IBO британцеві Ентоні Джошуа підготуватися до титульного бою проти росіянина Олександра Повєткіна.

Про це повідомляє Luckypunch.net.

Українець повинен стати одним зі спаринг-партнерів британця в його тренувальному таборі.

Бій Джошуа – Повєткін відбудеться 22 вересня в Лондоні на стадіоні «Уемблі».

Нагадаємо, 29 квітня 2017 року в бою за вакантні титули чемпіона світу за версіями WBA Super, IBO і титул чемпіона світу за версією IBF Джошуа переміг Кличка, після чого Володимир завершив спортивну кар'єру.