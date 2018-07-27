На сторінці чемпіона світу з боксу Ломаченка у соцмережі агітували за хресний хід у Києві

Сторінка не ведеться особисто Василем і його командою, але боксер відмінно знає людину, яка розміщує пости від його імені в Facebook.

На сторінці зірки світового боксу Василя Ломаченка у Facebook у середу з'явилася агітація за хресний хід, який зараз проходить у Києві.

«Наймасштабніший хресний хід України до ювілею 1030-річчя хрещення Русі відбудеться у п'ятницю 27 липня в Києві. Разом з Митрополитом Онуфрієм десятки тисяч віруючих молитовно пройдуть від пам'ятника князя Володимира у Києво-Печерську Лавру. Початок о 13.00. Не пропустіть!» — опубліковано на сторінці 25 липня.

За інформацією Sport Arena, сторінка не є офіційною і не ведеться командою Василя. Тим не менш, Ломаченко добре знайомий з людиною, яка її веде, і на ній нічого не з'являється без його відома.

Пост отримав 1,2 тисяч лайків і приблизно стільки ж коментарів. Якщо лайки розділилися на підтримуючі і незадоволені (615 проти 453), то коментарі в основному були негативними.

Чи присутній зараз сам Василь на хресній ході — невідомо.

Митрополит Онуфрій очолює Українську православну церкву Московського патріархату.