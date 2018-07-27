Холіфілд підтвердив свою участь у конгресі WBC в Києві

В Київ прибуде єдиний в історії професійного боксу чотириразовий чемпіон світу в суперважкій вазі, а також боєць, якому вдалося завоювати звання абсолютного чемпіона світу в двох вагових категоріях – крузервейте і супертяжі.

Легендарний американський боксер Евандер Холіфілд підтвердив свою участь у 56-му Конгресі Всесвітньої боксерської ради, який з 30 вересня по 5 жовтня пройде в столиці України Києві.

Єдиний в історії професійного боксу чотириразовий чемпіон світу в суперважкій вазі, а також боєць, якому вдалося завоювати звання абсолютного чемпіона світу в двох вагових категоріях – крузервейте і супертяжі, вперше відвідає нашу країну, повідомляє Братство Кличко.

Раніше свою участь у київському Конгресі WBC підтвердив ще один легендарний боксер Леннокс Льюїс. А також потенційний суперник нашого Олександра Усика британець Тоні Беллью, мексиканець Хуліо Сезар Чавес, екс-абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі американець Ріддік Боуї.

Нагадаємо, у столиці України прилетять близько 700 учасників конгресу зі 160 країн світу. У їх числі будуть чинні чемпіони світу, легендарні боксери минулого, президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери і функціонери. Ініціатором проведення конгресу у столиці України став вічний чемпіон WBC в суперважкій вазі, мер Києва Віталій Кличко.