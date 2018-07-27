Усик говорив з Гассієвим під час бою - присоромив суперника за удари нижче пояса

Український спортсмен поскаржився, що Гассієв наносив йому удари нижче пояса і в стегно.

Український боксер Олександр Усик розмовляв з росіянином Муратом Гассієвим в ході фінального поєдинку боксерської суперсерії WBSS - бою за титул абсолютного чемпіона світу.

Український спортсмен поскаржився, що Гассієв наносив йому удари нижче пояса і в стегно.

Повне інтерв'ю Усика опубліковано на YouTube-каналі Boxing.ua.

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"Так, я розмовляв з ним (Гассиевым. - Прим.). Коли він бив мене нижче пояса, в стегно або ще кудись, я попросив його... Я сказав йому: "Мурат, навіщо ти це робиш? Не треба цього робити". Він повів плечем і сказав: "Вибач". Я не думаю, що це було навмисно. Але тим не менше я з ним розмовляв", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Олександр Усик переміг росіянина Мурата Гассієва у фінальному поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS). Він отримав кубок Мохаммеда Алі, ставши абсолютним чемпіонів світу в першій важкій вазі.

Фінал турніру пройшов у ніч на 22 липня у спорткомплексі "Олімпійський" в Москві. Усик здобув перемогу за одностайним рішенням трьох суддів (120:108, 119:109, 119:109).