Тренер Гассієва: Усик - винятковий боксер

Абель Санчес був здивований тим, наскільки добре рухався українець під час бою з його підопічним.

Тренер екс-чемпіона світу з боксу росіянина Мурата Гассієва Абель Санчес заявив, що переможець Всесвітньої боксерської суперсерії Олександр Усик доб'ється успіху і в суперважкому дивізіоні.

Слова мексиканця наводить ресурс Boxing Scene.

«Усик - винятковий суперважкоатлет. Думаю, що йому підійде вага 102 кг, він набере м'язової маси. Думаю, що його розміри і мобільність допоможуть у боях з суперниками, які більше за нього, але повільніше. Олександр здивував мене тим, як добре може рухатися великий хлопець.

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Він здивував мене тим, що може знаходитися в русі всі 12 раундів, але це досвід. Звичайно ж, ми не збиралися виправдовуватися ні до, ні після бою, але ми знали, що досвід зіграє велику роль у цьому поєдинку. Так і сталося. Міжнародний досвід допоміг Усику, те, що він чемпіон Олімпійських ігор, зіграло велику роль, тому що йому вдалося бути краще в маневреності, бути краще в думках, ніж Мурат».

Як повідомляв УНІАН, наступний бій українець Олександр Усик може провести проти британця Тоні Белью, але поки ще невідомо, в якому дивізіоні відбудеться поєдинок.