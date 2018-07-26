Беллью: бій проти Усика буде за всі титули, інші розклади безглузді

Британець спуститься з суперважкої у першу важку вагову категорію.

Тоні Беллью, виклик якому кинув Олександр Усик після перемоги над Муратом Гассієвим зазначив, що хоче провести бій до кінця цього року.

Британець дуже чекає на поєдинок проти українського боксера, повідомляє SportArena з посиланням на BoxingScene.

«Це неймовірно. Усик міг викликати на бій кого завгодно. Це божевілля. Він — той боксер, у якого всі пояси, олімпійське золото на шиї. В аматорському та професійному боксі він зробив усе. Олександр — на вершині боксу, на верхівці дерева, і він прокричав моє ім'я», — сказав Беллью в інтерв'ю.

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Таким чином, бій буде в першій важкій вазі, тому що в суперважкій вазі немає абсолютного чемпіона світу, а Беллью взагалі не володіє жодним поясом чемпіона.

«Цей бій буде за всі титули, інші розклади безглузді. Знаю, що він намагається переконати мене битися в суперважкій вазі. Усик спробує уникнути поєдинку у важкій вазі».

При цьому, незалежно від результату Беллью планує завершити кар'єру після поєдинку з Усиком.

«Поєдинок відбудеться в цьому році. Після нього я завершую кар'єру».

Раніше Беллью пообіцяв нокаутувати Усика ударом в підборіддя. Сам поєдинок між боксерами може відбутися в Англії.