Беллью: бій проти Усика буде за всі титули, інші розклади безглузді

11:27, 26 липня 2018
Бокс
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Усик хоче побитися з Білями за всі свої титули в першій важкій вазі / УНІАН

Британець дуже чекає на поєдинок проти українського боксера, повідомляє SportArena з посиланням на BoxingScene.

«Це неймовірно. Усик міг викликати на бій кого завгодно. Це божевілля. Він — той боксер, у якого всі пояси, олімпійське золото на шиї. В аматорському та професійному боксі він зробив усе. Олександр — на вершині боксу, на верхівці дерева, і він прокричав моє ім'я», — сказав Беллью в інтерв'ю.

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Таким чином, бій буде в першій важкій вазі, тому що в суперважкій вазі немає абсолютного чемпіона світу, а Беллью взагалі не володіє жодним поясом чемпіона.

«Цей бій буде за всі титули, інші розклади безглузді. Знаю, що він намагається переконати мене битися в суперважкій вазі. Усик спробує уникнути поєдинку у важкій вазі».

При цьому, незалежно від результату Беллью планує завершити кар'єру після поєдинку з Усиком.

«Поєдинок відбудеться в цьому році. Після нього я завершую кар'єру».

Раніше Беллью пообіцяв нокаутувати Усика ударом в підборіддя. Сам поєдинок між боксерами може відбутися в Англії.

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Теги: #бокс#Усик абсолютний чемпіон світу#Усик проти Белью