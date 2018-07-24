Промоутер: бій Усик — Белью може пройти в жовтні-листопаді

Едді Хірн вважає, що для такого поєдинку потрібна велика арена.

Промоутер Едді Хірн розповів про можливий поєдинок свого клієнта Тоні Белью (30-2-1, 20 КО) проти українця Олександра Усика (15-0, 11 КО).

Слова промоутера призводить Xsport з посиланням на BoxingScene.

«Белью готовий. Усик викликав Тоні відразу після бою і підірвав цим бомбу. Вже за півгодини після фіналу суперсерії він дзвонив мені з проханням організувати цей поєдинок. Я поговорив з командою українця – подивимося, що з цього вийде.

Я не бачив бій Усик – Гассієв. В українця був непростий бій у півфіналі з Бриедисом. І я думав, що Гассієв придушить його могутністю. Але Усик впорався.

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До фіналу Усик – Гассієв я говорив про три варіанти для Бєлью – це Андре Уорд, Адоніс Стівенсон і Тайсон Ф'юрі. Я боявся, що за бій проти Усика або Гассієва не вийде заробити добрі гроші. Думаю, після суботнього вечора ситуація змінилася. Залишилося дочекатися рішення Усика.

Тоні стає краще з кожним боєм. Можливо, у двобої з Усиком він буде аутсайдером, але списувати його з рахунків я не став би. Коли може пройти цей бій? У жовтні-листопаді. Зараз ми обмежені в місцях, але для такого бою хочеться знайти підходящу площадку з великою кількістю місць».

Заради Бєлью Усик готовий їхати до Великобританії.

Нагадаємо, українець став абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі, перемігши росіянина Мурата Гассієва за очками в бою у Москві.