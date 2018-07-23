Усик: я готовий їхати в Англію для бою з Тоні Белью

Український боксер переходить у суперважку вагу.

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі українець Олександр Усик готовий провести в Англії бій з британцем Тоні Белью.

Про це наш боксер заявив в інтерв'ю iFL TV, повідомляє 112.ua.

"Ми обов'язково все це обміркуємо у своїх головушках і зробимо правильний вибір. Тому що я вже говорив, що коли завоюю всі пояси, об'єднаю їх, то моєю метою буде перехід у суперважку вагову категорію. Ну а якщо сказав, то треба виконувати, значить, будемо вирішувати ці справи. Мені цікавить бій з Тоні Белью. Я навіть готовий їхати в Англію для цього бою", - сказав Усик.

Про бажання провести бій з Білями Усик заявив відразу після перемоги над Гассиевым в Москві. Переговори між боксерами вже почалися.

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"Усик проти Белью – кращий бій, який можна зараз зробити. Тоні відмінно відчував себе у важкій вазі, і я не впевнений, що він здатний укластися в рамки першої важкої ваги. Але я знаю, що сам Усик готовий піднятися до супертяжів. Я поговорив з Тоні в суботу ввечері і зрозумів його наміри. Я вже звернувся до команди Усика, і ми почнемо переговори вже на цьому тижні", - розповів Едді Хирн, промоутер британця.

Нагадаємо, якщо бій відбудеться в Британії, Усик знову проведе титульний бій при чужих уболівальників. Поєдинок Усика проти росіянина Гассієва, за підсумками якого наш спортсмен став абсолютним чемпіоном світу, відбувся в Москві.