Організатор WBSS: cкладно говорити про реванш між Усиком та Гассієвим

Реванш між українським і російським боксерами малоймовірний.

Організатор Всесвітньої боксерської суперсерії Калле Зауерланд заявив, що повторний бій між переможцем турніру і абсолютним чемпіоном у важкій вазі Олександром Усіком і екс-чемпіоном Муратом Гассієвим можливий, але з малою часткою ймовірності.

"Говорити про ймовірність проведення реваншу між цими боксерами складно. Кожна з команд ставить свої цілі. Хто захоче перейти в суперважку вагу, хтось залишитися у своєму", - цитує Зауерланда Isport з посиланням на BoxingScene.

Раніше промоутер Усика заявив, що про реванш з Гассиевым поки що стверджувати не можна. А менеджер росіянина поки взагалі таку ймовірність не розглядає.

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Мурата Гассієва одноголосним рішення суддів – 120:108 і двічі 119:109. Таким чином, українець став абсолютним чемпіоном світу і виграв кубок Мохаммеда Алі.