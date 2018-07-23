Команда Гассієва захотіла бою-реваншу з Усиком

11:34, 23 липня 2018
Бокс
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Усик отримав упевнену перемогу / фото УНІАН

Про це повідомляє ТСН.

Усик переміг Гассієва у фіналі Всесвітньої серії боксу (WBSS) і став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі.

За словами Санчеса, бій розвивався не так, як вони розраховували, а українець переграв його підопічного. 

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"Давайте не будемо загадувати про подальші плани, нам треба проаналізувати цей бій, розібрати допущені помилки. Поразки - це теж частина кар'єри. Мурат це розуміє і готовий багато працювати, щоб стати сильнішими. Він молодий, і у нього попереду буде ще багато важливих боїв.

Одне можу сказати - ми дуже хочемо реваншу, - заявив Санчес.

Усик став четвертим боксером, який зміг завоював звання абсолютного чемпіона світу у першій важкій вазі. До нього це робили Бернард Хопкінс, Теренс Кроуфорд та Джермейн Тейлор. 

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Теги: #Усик