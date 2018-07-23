Усик повернувся до України після переможного бою в Москві (фоторепортаж)

Усика зустрічали в аеропорту "Київ".

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик повернувся до України після перемоги в Москві над Муратом Гассієвим. Його зустрічали в аеропорту "Київ".

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Нагадаємо, український боксер Олександр Усик, перемігши Мурата Гассієва у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS), став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі.

Він об'єднав пояси WBC, WBO, IBF і WBA, а також став володарем трофею імені Мохаммеда Алі, який вручається чемпіону WBSS.

Як повідомляв УНІАН, бій Усик - Гассієв тривав усі 12 раундів і проходив повністю під диктовку українського боксера. Гассієв відзначився кількома ударами в корпус і нижче пояса. У той час, як Усик повністю домінував - заздалегідь читав всі дії суперника, чудово працював ногами і вибухав серіями ударів. З кожним раундом перевага українського боксера тільки збільшувалася.