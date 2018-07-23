"Після бою ще не спав": Усик повернувся до України після перемоги в РФ над Гассієвим (відео)

У київському аеропорту Жуляни пройшла зустріч абсолютного чемпіона світу з боксу у важкій вазі Олександра Усика, який у фіналі Світової суперсерії боксу переміг росіянина Мурата Гассієва.

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик повернувся в Україну після перемоги в Москві над Муратом Гассиевым.

В аеропорту Жуляни, враховуючи пізній час, зустрічало трохи вболівальників, але достатня кількість журналістів, яким Усик приділив певну увагу, передає ISport.

"Які відчуття? Так ніяких. Я задрімав 1,5 години в літаку. Після бою ще не спав, емоційно ходив, пив, їв, збирав сумки і літали туди-сюди. Дуже хочеться приїхати додому, прийняти душ і лягти, витягнути ніжки", - сказав Усик.

, перемігши у фіналі Мурата Гассієва і ставши абсолютним чемпіоном у важкій вазі.

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За статистикою Усик завдав майже тисячу ударів за бій. Дивись також повне відео бою Усик – Гассієв, а також відео виходу на ринг Олександра.

Після перемоги в рингу Олександр Усик кинув виклик Тоні Белл, а на прес-конференції повторив бажання провести бій з британцем. Пізніше і сам Белл погодився провести поєдинок. Бій може пройти і в Україні – таке бажання висловив промоутер українця.

Також Калле Зауерланд заявив, що Олександр Усик кращий боксер світу незалежно від вагової категорії.