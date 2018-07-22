Це було феєрично: як Усик переміг Гассієва в Москві (фоторепортаж)

Це було одне з найбільш очікуваних подій у світі боксу - в рингу вперше за довгий час опинилися два непереможених боксера в першій важкій вазі.

У ніч на 22 липня в Москві пройшов фінал першого турніру Всесвітньої боксерської суперсерії. Головним боєм вечора став поєдинок росіянина Мурата Гассієва і українця Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.

Це була одна з найбільш очікуваних подій у світі боксу — в рингу вперше за довгий час опинилися два непереможених боксера в першій важкій вазі, і один з них повинен був об'єднати чемпіонські титули.

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Олександр Усик побив росіянина Мурата Гассієва. Бій тривав усі 12 раундів і проходив повністю під диктовку Усика. Гассієв відзначився кількома ударами в корпус і нижче пояса. Тоді як Усик повністю домінував - заздалегідь читав всі дії суперника, відмінно працював ногами і вибухав серіями ударів. З кожним раундом перевага українського боксера тільки збільшувалася.

Українець завоював всі пояси в першій важкій вазі і став володарем трофею імені Мохаммеда Алі.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що запропонує президенту Петру Порошенку присвоїти боксеру Олександру Усику звання Героя України.