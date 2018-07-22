Усик увійшов в Топ-10 рейтингу найкращих боксерів світу

Тепер в десятці двоє українських боксерів.

В оновленому рейтингу BoxRec український боксер Олександр Усик тепер займає 7-е місце, маючи в активі 692 очки.

Вище нього з українців Василь Ломаченко — 4-е місце і 808 очок, повідомляє SportArena.

Очолює рейтинг Теренс Кроуфорд з США, а в трійку найсильніших також входять Сауль Альварес (Мексика) і Геннадій Головкін (Казахстан).

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Примітно, що суперник українця Мурат Гассієв істотно знизився в рейтингу. Замість 46-го місця росіянин тепер займає 69-е.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі українець здобув перемогу над Муратом Гассієвим у фіналі Всесвітньої боксерської серії.

Усик став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, повторивши досягнення Евандера Холіфілда і О'Ніла Белла.

Раніше Олександр Усик повідомив, що хоче провести наступний бій проти британця Тоні Белью. Потенційний суперник українця знаходиться в оновленому рейтингу на 66-й сходинці. Белью вже погодився на проведення поєдинку.

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