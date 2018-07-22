Головний прикордонник України долучився до привітань Усика з перемогою в WBSS

Усик шість років віддав службі в прикордонних військах України.

Голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал долучився до численних привітань Олександра Усика з перермогою у фіналі WBSS та здобутим титулом абсолютного чемпіона світу з боксу.

Своє привітання він розмістив на персональній сторінці в Facebook.

"Олександр Усик в Москві здобув чергову переконливу перемогу! Прикордонна школа не була для Олександра зайвою. Кубок Мухамеда Алі тепер в надійних руках українця!

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Від себе і від усього прикордонного відомства вітаю Олександра з цією яскравою перемогою! Історію сучасного боксу пишуть українці! Нехай у цьому літописі буде ще багато славних жовто-блакитних сторінок! Нових перемог тобі, Чемпіоне!

Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Раніше в одном з інтерв'ю Усик розповідав: "Я шість років служив за контрактом у прикордонних військах, коли ми ще боксували по аматорам. І у мене залишилося дуже багато знайомих хлопців, прикордонників, з якими я до сих пір підтримую дружні стосунки".

Як повідомляв УНІАН, Олександр Усик здобув перемогу у фіналі WBSS над росіянином Муратом Гассієвим та став абсолютним чемпіоном світу.