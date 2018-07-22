﻿"Україно, миленька-рідна, дякую тобі за підтримку": після перемоги Усик звернувся до українців (відео)

Усик став володарем усіх чотирьох поясів чемпіона світу в першій важкій вазі.

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик після бою з росіянином Муратом Гассієвим записав коротке звернення до українців, яке опубліковано на сторінці Boxing PRO Ukraine у Facebook.

"Україно, миленька-рідна, дякую тобі за підтримку! Я їду додому з кубком та ще з поясами. Усім добра", – заявив спортсмен.

Бій Гассієва та Усика відбувся у ніч з 21 на 22 липня в московському спорткомплексі "Олімпійський".

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Судді одностайно присудили перемогу українцеві. Він став володарем усіх чотирьох поясів чемпіона світу в першій важкій вазі – WBO, WBC, WBA, IBF – і пояса журналу The Ring, а також здобув кубок Мохаммеда Алі.

Усик став першим українським і четвертим в світі абсолютним чемпіоном світу, який володіє чотирма чемпіонськими поясами.