Усик присвятив перемогу над Гассієвим "своїм батькам"

Усик згадав про померлого рідного батька, а також перерахував інших людей, які допомагали йому протягом кар'єри.

Абсолютний чемпіон світу, володар трофею Мохаммеда Алі українець Олександр Усик після перемоги над Муратом Гассієвим висловив подяку тому, хто здобув цю перемогу.

Він присвятив цю перемогу "своїм батькам", повідомляє "Советский спорт".

"Цю перемогу я хотів би присвятити батькам. Мого батька, на жаль, вже немає, але мені здається він все одно бачить, що відбувається. Він був тією людиною, який підштовхнув мене до занять боксом. Він говорив, що мені потрібно йти займатися боксом і що у мене вийде. Це перший чоловік, який зробив це.

Другий батько – мій перший тренер Сергій Лапін. Він взяв мене і навчив крокувати, бити, боксувати і любити цей вид спорту.

Читайте такожУсик розгромив Гассієва в Москві і ставши абсолютним чемпіоном світу

Ще один батько – Олександр Данильченко. Це президент мого клубу, в якому я починав заняття боксом. Який допомагав, відправляв на змагання і говорив правильні речі. Він мені говорив, що "якщо ти будеш трудитися – у тебе все вийде".

В збірній України з'явився ще один батько – Анатолій Миколайович Ломаченко. Під його керівництвом я виграв чемпіонат Європи, світу, Олімпійські ігри.

До цього турніру багато людей брало участь у моїй підготовці. Їх не видно, тому що вони залишаються за рингом. Вони дуже багато роблять. Вони молодці, ми молодці, що це зробили. Слава Богу, що у нас все вийшло. Я хочу присвятити цю перемогу їм усім".

Олександр Усик виграв Всесвітню боксерську суперсерію, перемігши у фіналі Мурата Гассієва.

Раніше повідомлялося, що після перемоги Олександр Усик кинув виклик Тоні Белл, заявивши, що готовий до бою з ним. Відзначимо, що в кутку рингу Усику допомагав Анатолій Ломаченко.