Усик готовий піднятися в суперважку вагову категорію і провести бій з чемпіоном WBC Белью

Британський чемпіон вже відповів згодою на проведення бою.

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик натякнув на свого наступного суперника після перемоги над Муратом Гассієвим у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії в Москві.

В інтерв'ю після бою Усик заявив, що готовий прийняти виклик Тоні Беллью і провести з ним бій у важкій або суперважкій вазі, повідомляє Isport.

"Після цього поєдинку нам з командою треба добре відпочити й відновиться, і тоді ми подумаємо. Я чув, що Тоні Белл говорив, що хоче бою з переможцем Суперсерії, і він як раз боксує в суперважкій ваговій категорії. Мій друг, я готовий. Якщо він не захоче спуститися у важку вагу, я з задоволенням піднімуся в суперважку", – сказав Усик.

Напередодні Олександр Усик виграв Всесвітню боксерську суперсерию, перемігши у фіналі Мурата Гассієва і ставши абсолютним чемпіоном у важкій вазі.

Він став першим українським і четвертим у світі абсолютним чемпіоном світу, який володів чотирма чемпіонськими поясами.

За статистикою Усик завдав майже тисячу ударів за бій.

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Після перемоги в рингу Олександр Усик кинув виклик Тоні Беллью, а на прес-конференції повторив бажання провести бій з британцем. Пізніше і сам Беллью погодився провести поєдинок. Бій може пройти і в Україні – таке бажання висловив промоутер українця.

Мурат Гассієв визнав, що Усик був найскладнішим суперником у його кар'єрі, а також відзначив підтримку українця в залі.

Відзначимо, що в кутку рингу Усику допомагав Анатолій Ломаченко. батько дворазового олімпійського чемпіона та чемпіона світу з боксу серед професіоналів Василя Ломаченка. Йому, а також іншим батькам Усик подякував після бою.