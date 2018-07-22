Усик завоював Москву: "Батя в будівлі!" (відео)

Яскрава заява українського боксера після перемоги над Гассієвим.

Українець Олександр Усик після переможного бою у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії в першій важкій вазі проти росіянина Мурата Гассієва не став стримувати емоції.

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«Олімпійський», дякую! Люди, земляки! Дякую всім за підтримку! Москва-2018, ба-ам! Батя в будівлі!», – сказав Усик після бою.

Як повідомляв УНІАН, Олександр Усик розгромив Мурата Гассієва у 12-раундовому поєдинку. Українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів– 120:108, 119:109, 119:109.

За поєдинком можна простежити завдяки онлайн-трансляції на нашому сайті.