Усик став першим в історії України абсолютним чемпіоном світу з боксу
02:06, 22 липня 2018Бокс
293 0
Він самотужки зробив те, що вдавалося тільки спільно братам Кличкам.
Український боксер Олександр Усик, перемігши Мурата Гассієва у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS), став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі.
Він об'єднав пояси WBC, WBO, IBF і WBA, а також став володарем трофею імені Мохаммеда Алі, який вручається чемпіону WBSS.
Читайте такожБій Усик - Гассієв: онлайн-трансляція
Усик став першим українським боксером, який зумів об'єднати всі пояси в своїй вазі.
До цього тільки брати Клички збирали всі титули в суперважкому дивізіоні, але робили це удвох.
Як повідомляв УНІАН, Олександр Усик розгромив Мурата Гассієва у 12-раундовому поєдинку.
За поєдинком можна простежити завдяки онлайн-трансляції на нашому сайті.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Бій Усик - Гассієв у Москві