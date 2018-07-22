Усик став першим в історії України абсолютним чемпіоном світу з боксу

Він самотужки зробив те, що вдавалося тільки спільно братам Кличкам.

Український боксер Олександр Усик, перемігши Мурата Гассієва у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS), став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі.

Він об'єднав пояси WBC, WBO, IBF і WBA, а також став володарем трофею імені Мохаммеда Алі, який вручається чемпіону WBSS.

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Усик став першим українським боксером, який зумів об'єднати всі пояси в своїй вазі.

До цього тільки брати Клички збирали всі титули в суперважкому дивізіоні, але робили це удвох.

Як повідомляв УНІАН, Олександр Усик розгромив Мурата Гассієва у 12-раундовому поєдинку.

За поєдинком можна простежити завдяки онлайн-трансляції на нашому сайті.