Усик розгромив Гассієва в Москві і став абсолютним чемпіоном світу

Олександр Усик без варіантів переміг росіянина Мурата Гассієва в столиці РФ.

У Москві завершився фінальний поєдинок Всесвітньої боксерської суперсерії, в якому українець Олександр Усик побив росіянина Мурата Гассієва.

Бій тривав усі 12 раундів і проходив повністю під диктовку Усика.

Гассієв відзначився лише кількома ударами в корпус і нижче пояса. Тоді як Усик повністю домінував - завчасно читав усі дії опонента, чудово працював ногами і вибухав серіями ударів. З кожним раундом його перевага тільки збільшувалася.

В результаті останні раунди були практично позбавлені інтриги. Результат бою - всі три судді визнали Олександра Усика переможцем з розгромним рахунком (120-108, 119-109, 119-109).

Нагадаємо, що до цього російський боксер не мав жодної поразки в кар'єрі, як і Усик.

Українець завоював всі пояси в першій важкій вазі і став володарем трофею імені Мохаммеда Алі.

Відзначимо, що всі три поєдинки в рамках турніру (чвертьфінал, півфінал і фінал) Усик провів на території своїх суперників.

УНІАН вів онлайн-трансляцію фінального бою.