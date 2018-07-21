Бій Усик - Гассієв: онлайн-трансляція

Сьогодні відбудеться фінал Всесвітньої боксерської суперсерії.

Сьогодні, 21 липня, в Москві на СК "Олімпійський" відбудеться фінальний поєдинок Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS), в якому вирішиться, хто отримає звання абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі - українець Олександр Усик або росіянин Мурат Гассієв.

Нагадаємо, Всесвітня боксерська суперсерія - новий турнір, аналог футбольної Ліги чемпіонів. Переможець отримує в своє володіння, крім інших титулів, трофей імені Мохаммеда Алі. На шляху до фіналу українець Усик і росіянин Гассієв впевнено пройшли по турнірній сітці, перемігши по два опоненти.

Український чемпіон в чвертьфіналі обіграв німця Марко Хука на його батьківщині, а в півфіналі, в конкурентному поєдинку виявився сильнішим за латвійця Майріса Брієдіса (бій відбувався також на території суперника, в Ризі). Росіянин Гассієв у свою чергу в чвертьфіналі без проблем розібрався з поляком Кшиштофом Влодарчиком, а потім у гостросюжетному 12-раундовому бою зумів відправити в нокаут в останньому раунді дуже сильного кубинця Юнієра Дортікоса, який не знав до цього гіркоти поразок.

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Ударна міць російського боксера - його головна зброя, що відзначають практично всі експерти боксу напередодні фіналу. У той час як на боці українця Усика - його різнобічна технічна підготовка, не даремно Олександр пройшов чудову школу олімпійського боксу, що увінчалося золотою медаллю Ігор 2012 року.

На професійній арені ні 31-річний Усик, ні 24-річний Гассієв ще жодного разу не програвали, і це ще більше підвищує напруження перед вирішальною сутичкою. До речі, на думку букмекерів, шанси на перемогу у одного й іншого суперника абсолютно рівні.

Підготовку до фіналу супроводжувало чимало чуток, починаючи з обговорення місця проведення бою. Нагадаємо, що спочатку поєдинок повинен був проводитися в Саудівській Аравії в травні цього року, проте потім були переграні терміни (через травму Усика), а невдовзі змінилася і країна-організатор - тут вже зіграли роль фінансові, і не виключено, політичні чинники.

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Команда українського спортсмена в підсумку виявилася заручницею ситуації. Але, незважаючи на розмови про те, що поєдинок може не відбутися через недотримання російською стороною деяких організаційних умов, факт залишається фактом: в третій раз поспіль в рамках одного турніру Олександр Усик змушений битися на території свого супротивника.

За ходом поєдинку Олександр Усик - Мурат Гассієв можна буде простежити завдяки онлайн-трансляції на УНІАН. Початок - орієнтовно о 23.00.