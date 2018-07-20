Відбулася церемонія зважування Усика і Гассієва

Боксери показали однакову вагу.

У Москві відбулася процедура зважування перед фінальним боєм Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) між чемпіоном світу в першій важкій вазі за версіями WBC, WBO українцем Олександром Усиком і російським боксером Муратом Гассієвим.

Усик і Гассієв показали однакову вагу – 89,9 кг. Це найлегша вага Усика за час турніру. Перед боєм з Марко Хуком Усик показав 90 кг, перед боєм з Майрісом Брієдісом – 90,4 кг, повідомляє "Трибуна".

Як повідомляв УНІАН, бій Усик - Гассієв пройде в Москві в суботу, 21 липня. Початок - о 21.00.