Бій Усик - Гассієв: де дивитися

Фінальний поєдинок WBSS відбудеться в суботу, 21 липня, в Москві.

Боксерський поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим відбудеться 21 липня. Місце проведення – "Олімпійський" в Москві. Початок боксерського вечора – о 21.00 за київським часом.

Слід зазначити, що в андеркарті головного бою відбудеться також протистояння латвійця Майріса Брієдіса і француза Брендона Делорьє.

Побачити поєдинок Усик - Гассієв у прямій трансляції можна на телеканалі "Інтер". Початок - о 21.20. Крім того, текстова онлайн-трансляція зустрічі відбудеться на сайті УНІАН.

Додамо, як повідомляв УНІАН, у Києві буде функціонувати також фан-зона для українських уболівальників. Вона розташована біля Арки дружби народів, неподалік від Хрещатика.