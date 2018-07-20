У Києві буде організовано фан-зону для перегляду бою Усик - Гассієв
У Києві буде організовано фан-зону для перегляду фінального бою Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим.
Як повідомляє Іnstagram-сторінка Time Boxing UA, фан-зона буде розташована в парку біля Арки дружби народів, біля Хрещатика.
Фінальний поєдинок WBSS Усик - Гассієв відбудеться у суботу, 21 липня в Москві.
Друзі, всі ті, хто вболіває за Олександра Усика приходьте в фан-зону, буде🔥🔥🔥 #UsykGassiev #УсикГассиев #ГассиевУсик #greatest #alitrophy #teamusyk #usyk17 @time_boxing_ua @russanber @alex.krassyuk @k2promotionsukraine #time_boxing_ua #timeboxingua #fight #thebest #thebestever #thebestteam #dreamteam #klimasmanagement #Usyk #lomus17 #boxing #boxingday #boxingclub #boxingfamily #boxingfanatik #sport #chempion #trening #бокс #боксер #україна #усик #тренування