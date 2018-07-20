У Києві буде організовано фан-зону для перегляду бою Усик - Гассієв

15:58, 20 липня 2018
Бокс
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WBSuperSeries

У Києві буде організовано фан-зону для перегляду фінального бою Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим.

Як повідомляє Іnstagram-сторінка Time Boxing UA, фан-зона буде розташована в парку біля Арки дружби народів, біля Хрещатика.

Фінальний поєдинок WBSS Усик - Гассієв відбудеться у суботу, 21 липня в Москві.

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Новина в сюжеті: Бій Усик - Гассієв у Москві
Теги: #бій Усик - Гассієв