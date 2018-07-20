Гассієва неможливо нокаутувати, його хоч бейсбольною битою по голові бий - менеджер Усика (відео)

Егіс Клімас пророкує перемогу Олександра Усика за очками.

Менеджер чемпіона світу з боксу за версіями WBC і WBO в першій важкій вазі українця Олександра Усика Егіс Клімас вважає, що його підопічний переможе Мурата Гассієва за очками.

«В цьому бою буде боксувати боксер проти нокаутера, і, звичайно, сподіваємося, що боксер виграє. Ми боксували перший бій WBSS в Німеччині, у Хука вдома, другий бій – у Брієдіса вдома в Латвії, тут, у Росії, третій бій, теж у Гассієва вдома, тобто, для Усика це не новина.

Важко передбачити підсумок поєдинку, але, я б сказав, що Усик переможе за очками. Гассієва неможливо нокаутувати, його хоч бейсбольною битою по голові бий», – сказав Клімас, повідомляє Boxing.ua.

Нагадаємо, поєдинок між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим відбудеться в Москві 21 липня.